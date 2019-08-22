DOLARDA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? 22 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5,58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek dün 5,75 seviyesini gördü.



Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,72 civarında işlem görerek güne başladı.



Euro/TL ise, 6,35 seviyelerinde yer alıyor.

Küresel piyasalarda, ticaret savaşı endişeleri, jeopoltik riskler ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek adına sermaye kazançlarını enflasyona endeksleyerek vergilerde bir indirim de dahil olmak üzere önlemler almayı düşündüğünü belirterek, Fed'e yönelik faiz indirimi baskılarını sürdürdü. Ekonominin resesyondan çok uzak olduğunu belirten Trump, öte yandan Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemişti.