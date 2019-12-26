DOLARDA YATAY SEYİR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 26 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Hafta başından beri 5,95 civarında seyreden, dün 5,91'e gerileyen dolar/TL yeni güne yatay seyirle başladı. Kur, bugün 5,93'te seyrediyor.
Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, 26 Aralık 2019
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