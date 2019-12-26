Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DOLARDA YATAY SEYİR!
DOLARDA YATAY SEYİR!

DOLARDA YATAY SEYİR!

Döviz...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 26 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Hafta başından beri 5,95 civarında seyreden, dün 5,91'e gerileyen dolar/TL yeni güne yatay seyirle başladı. Kur, bugün 5,93'te seyrediyor.

Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.