HÜKÜMET İÇİN KRİTİK GÜN!

Yeni hükümet oluşumu için sona gelindi. Koalisyonun 4’lü mü yoksa 3’lü mü olacağı bugün yarın kesinleşecek. DP’nin 4’lü koalisyona ‘evet’ demesiyle prensipte anlaşma sağlandığı ve görüşmelerin bugün resmileştirileceği belirtiliyor. UBP ise son dakikaya kadar DP’yi ikna için uğraş veriyor

Bertuğ TOPAL

7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nin ardından oluşan Meclis aritmetiği ülkede neredeyse başka hiç bir konunun gündem olmasına izin vermedi. Herkes hükümetin Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturacağı bir 4’lü koalisyondan mı yoksa Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturacağı 3’lü bir koalisyondan mı oluşacağını tartıştı.

Ancak dün ve önceki günkü gelişmeler ibreyi 4’lü koalisyon tarafına çevirdi. Bir süreden beridir devam eden gayri resmi görüşmelerin, önceki gün başkanlar düzeyinde devam ettiği ve bu toplantının ardından netleştiği öğrenildi.

Prensip anlaşması

4 parti başkanının dün ve önceki gün gayrı resmi olarak devam ettirdiği koalisyon görüşmeleri dün meyvesini verdi. Dört parti de 4’lü koalisyonun oluşturulması noktasından prensip anlaşmasına vardı. Hükümetin icraatları noktasında da parti başkanları prensip anlaşmasına vardı.

İcraat hükümeti olacak

4’lü koalisyonun hayata geçmesi durumunda kurulacak hükümeti erken seçim hükümeti olmayacağını ifade edildi. Hükümetin icraata dayalı bir hükümet olması noktasında dört partinin de hem fikir olduğu kaydedilirken, 4 partili hükümetin sağlıklı işleyip işlemeyeceğini zaman gösterecek.

Erken seçim kaygısı olmayacak

Kurulacak dörtlü koalisyon hükümetinin erken seçim kaygısı olmayan, icraata yönelik ve parti başkanlarının kabinede olduğu uzun süreli bir icraat hükümeti olması noktasında parti başkanlarının ortak görüş ortaya koyduğu kaydedildi.

Bakanlık sayıları tamam

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından kurulacak 4’lü koalisyon hükümetinde bakanlık sayıları da netleşti.

CTP’nin Başbakanlık haricinde 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin 3 bakanlık, Demokrat Parti’nin ve TDP’nin de 2’şer bakanlığa olnay verdiğini belirtildi.

DP 2 konuda hassas

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın gayrı resmi gerçekleştirilen görüşmelerde masaya 2 konu getirdiği ifade edildi.

Konulardan birinin Meclis’te 5 vekil bulunduran partinin Grup oluşturması noktasında iç tüzükte değişikliğe gidilmesini isteyen Denktaş, bu sayının 3’e düşürülmesini istedi. İkinci nokta ise Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın Demokrat Parti’de kalmak istemesi. Diğer partilerin DP’nin bu isteklerini kabul ettiği de belirtildi.

Hafta sonu tamamlanacak

4 partinin sürdürdüğü gayrı resmi temasların hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu temasların tamamlanmasının ardından Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya giderek 4’lü koalisyon kurma noktasında çalışmalarını tamamladıklarını bildirmesi bekleniyor.

Parti başkanları kabinede olacak

4’lü koalisyon noktasında kabinenin tamamen teknokrat mı yoksa vekillerden mi oluşacağı konusu ise netlik kazanmadı. Partilerin kendi isteklerine göre oluşturulması beklenen kabine de tek kesin olan nokta parti başkanlarının koordinasyonun rahat sağlanabilmesi için kabinede yer alacağı bilgisi.

Yetkiler alındı

Halkın Partisi ve Demokrat Parti’nin daha önceden toplanan Parti Meclislerinde parti başkanlarını koalisyon görüşmeleri için yetkilendirmesinin ardından dün akşam Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisleri de parti başkanlarını resmi görüşmeler için yetkilendirdi.

Özersay: Uzlaşıcı davranıyoruz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Hükümet kurulma ihtimali varsa bu hükümette yer alacağız” dedi. Özersay şunları söyledi: Belli bazı unsurlarda uzlaşılması durumunda 4’lü ya da 3’lü koalisyon olabilir. İmkansız değil ama zordur. Bir süre ülkenin başında olmaması gereken bir parti var. Bu nedenle uzlaşıcı davranmak zorundayız. Özgürgün hükümeti kurmazdan önce bizlerin biz hazırız şeklinde açıklama yapmamız lazım.”

İdris: Olumlu gelişmeler var

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ‘CTP-TDP-HP-DP’ 4’lü koalisyon modeline yönelik ‘olumlu’ bir hava olduğunu açıkladı. İdris, görüşmelerin bu şekilde devam etmesi halinde resmi görüşmelerin başlama noktasına geleceğini söyledi.

İdris, “Umut verici bir durum var ancak kesin açıklama yapacak noktada değiliz” diyerek, “Siyasette bazı noktalar netleşmeden, kurdele kesilmeden, imza atılmadan sonuç net olmaz. Bozulması da ihtimaldir, olumlu sonuçlanması da ihtimaldir” şeklinde konuştu.

Bakanlık sayılarının aşağı yukarı belli olduğunu ancak isimler konusunda paylaşım yapılmadığını belirten İdris, “Kesin olan tek nokta Başbakanlığın CTP’de olduğudur” dedi.

İdris, “Resmi görüşmeye geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz noktasındayız. Resmi olduğunda söz kısmından nişan kısmına geçeriz…” dedi.

İdris, özetle şöyle konuştu: Esas iş hükümetin nasıl kurulacağıdır. İnsanların seçim öncesinde kafası karışıktı, o nedenle de karışık aritmetik ortaya çıktı… Görüşmeler ilçelerde devam ediyor. Toplumun beklentisi Bakanlar Kurulu kararlarını gözden geçirebilecek, umut yaratabilecek, ortaya konan hedefleri başarabilecek hükümet yönünde.”

UBP DP’yi ikna etmeye çalışıyor

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de Demokrat Parti’yi 3’lü koalisyon için masada tutmanın yolunu zorluyor. Özgürgün, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı öncesinde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş il bir araya geldi. Özgürgün’ün Denktaş’tan, kendisiyle yetki aldıktan sonra son bir kez görüşmeden 4’lü koalisyona onay vermemesini talep ettiği öğrenildi. Özgürgün’ün bugün hükümetinin istifasını sunduktan sonra Denktaş ile yeniden biraya gelmesi bekleniyor.

Denktaş: Özgürgün isteksiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile dün yaptığı görüşmede başbakanı koalisyon için ‘isteksiz’ bulduğunu açıkladı.

GAK TV’ye konuşan Serdar Denktaş “seçim bittiğinden beri 10 gün geçti, beni bir kez bile aramadı. Diğer parti başkanları her gün aradı. Bugünkü görüşmede de kendisini isteksiz buldum” dedi

Denktaş “bana ‘gel kuralım’ teklifini hiç yapmadı. Sanırım muhalefette kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Denktaş ayrıca başbakanın kendisine saat 15.00 için randevu verdiğini ancak görüşmenin 16.00’da yapıldığını da sözlerine ekledi.

Havadis