DÖVİZ ASGARİ ÜCRETİ YUTTU!

Asgari ücrete yapılan 190 TL’lik brüt zam dövizde son 4 günde yaşanan artışla neredeyse eridi. Döviz borcu olan vatandaş TL’deki değer kaybı nedeniyle maaş artışını hissedemedi

Bertuğ TOPAL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki gün asgari ücrete 190 TL zam yapma kararının ardından zammın az olduğu tartışmaları başladı.

Zammın azlığı konuşulurken üstüne bir de Türkiye’nin Afrin operasyonu nedeniyle gelen dövizdeki dalgalanma ve artış, zammın neredeyse sıfırlanmasına neden oldu.

2013 yılında bin 415 TL olan asgari ücret, 2018 yılında 2 bin 365 TL oldu. 14 Ocak 2013 tarihli Merkez Bankası kurları göz önünde bulundurulduğunda bin 451 TL, dolar olarak 799, sterlin olarak 407 ve Euro olarak da 462 liraya eşit.

2018 yılında ise asgari ücret 2365 TL. 15 Mart 2018 itibarı ile aylık asgari ücret 607 dolar, 434 sterlin ve 491 Euro’ya denk geldi. Yani kısacası dövizdeki artış asgari ücretteki artışı yuttu.

Döviz artıyor

Türk Lirası, Türkiye’deki Afrin operasyonu ve Amerika’daki ekonomik nedenlerden dolayı tarihin en yüksek seviyelerinde geziyor. Dolar, sterlin ve Euro karşısında Türk Lirası ciddi değer kaybına uğradı. Bu durum TL ödenip, birçok taksiti döviz olarak ödeyen vatandaşın cebindeki parayı iyice eritti.

Döviz ortalama 2.75 TL arttı

10 yıllık asgari ücret artışına bakıldığında 2008 yılında bin 60 TL olan asgari ücret 2018 yılında bin 305 TL artış ile 2 bin 365 TL’ye geldi.

KKTC Merkez Bankası kurlarına göre ise 2008 yılından bugüne dolar 2.67 TL artarken; Euro ise 2.92 TL arttı. Sterlin ise 2.95 TL’lik bir artış gösterdi.

Asgari ücret, dövize karşı eridi

2008 yılında bin 20 TL olan asgari ücret, 10 yıllık süreçte bin 305 TL artışla 2 bin 365 TL oldu. Ancak asgari ücretin artışı, maaşların TL olup, birçok ödemenin döviz üzerinden yapıldığı ülkemizde görünmez bir hal aldı.

14 Ocak 2008 tarihli Merkez Bankası kurları göz önünde bulundurulduğunda bin 20 TL, 836 dolar, 411 sterlin ve 536 Euro’ya denk geliyor.

2018 yılında ise asgari ücret 2008 yılına göre bin 305 TL artış olmasına rağmen, aylık asgari ücret 607 dolar, 434 sterlin ve 491 Euro’ya geriledi.

Avrupa’da da değişken

Asgari ücretin Eurp karşılığı olan 490 Euro olmasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretin de her ülkede aynı olmadığı görülüyor. Özellikle AB ortalamalarına göre daha geri kalmış ülkelerde asgari ücret bizde de kötü.

Örnek verecek olursak, asgari ücret Bulgaristan’da 261 Euro, Hırvatistan’da 462 Euro, Çekya’da 480 Euro, Estonya’da 500 Euro, Macaristan’da 445 Euro, Letonya’da 430, Litvanya 400 Euro, Polonya 503, Romanya 409 Euro, Slovakya 480 Euro, Portekiz 677, İspanya 859, İngiltere 1395, Almanya ve Fransa 1498, İrlanda ve Belçika 1563 Euro.

Uzmanlar güçlü asgari ücretin güçlü ekonominin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET VE DÖVİZLE İLİŞKİSİ

YIL ASGARİ ÜCRET EURO DOLAR STERLİN

2008-1 Bin 060 491 836 411

2008-2 Bin 190 576 908 454

2009 Bin 237 589 777 535

2011 Bin 300 628 838 530

2013 Bin 415 599 803 498

2014 Bin 560 520 712 432

2014-2 Bin 675 579 790 461

2015 Bin 730 640 755 495

2016 Bin 834 555 605 419

2017 2,020 500 531 435

2017-2 2.175 534 610 469

2018 2.365 490 606 434

Havadis