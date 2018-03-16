DÜNYAYA YAKLAŞIYOR!

NASA, Bennu adlı göktaşının Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2135’te dev bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 500 metre boyundaki Bennu adı verilen göktaşı, çarpışma gerçekleşirse yeryüzündeki yaşamı büyük oranda yok edebilir.

NASA, 2.700’de 1 ihtimal olan bu çarpışmanın önüne geçmek için insansız araçlar üzerinde çalışıyor.

Uzmanların planları arasında, insansız araçla asteroide çarparak yönünü değiştirmek ya da insansız araca yüklenecek nükleer bir bombayla asteroidi tamamen yok etmek bulunuyor.