Düzenli şekerleme yapmanın yüksek tansiyon ve inmeyle ilişkisi ortaya çıktı

Düzenli şekerleme yapmanın yüksek tansiyon ve inmeyle ilişkili olduğu belirlendi.

Çin'deki araştırmacılar, Birleşik Krallık Biyobankası'ndaki yaklaşık 500 bin kişinin verilerini inceledi.

Veriler, 40 ile 69 yaş arasındaki bireylerden 2006-2010'da toplanmıştı. Bu kişiler düzenli olarak kan, idrar ve tükürük örnekleri vermiş, yaşam tarzları hakkında da ayrıntılı bilgiler sunmuşlardı. Ayrıca çalışma süresi boyunca 4 kez de şekerlemeyle ilgili soruları yanıtlamıştı.

Öte yandan araştırma ekibi, çalışmadan önce felç geçiren veya yüksek tansiyondan mustarip olan kişileri eledi. Böylece 358 bin 451 kişi kaldı.

Düzenli şekerleme yapan kişilerin, gündüzleri hiç kestirmeyenlere göre yüksek tansiyon riskinin yüzde 12, inme riskinin yüzde 24 daha fazla olduğu görüldü.

Gündüzleri uyuyan, 60 yaşından küçük kişilerde yüksek tansiyon tehlikesi, aynı yaşta şekerleme yapmayan kişilere göre yüzde 20 daha fazla oldu.

Bulgular, Hypertension adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlandı.

Makalede imzası olan isimlerden anestezi uzmanı E. Wang, "Sonuçlar özellikle ilginç çünkü milyonlarca insan düzenli, hatta günlük şekerlemenin tadını çıkarabiliyor" dedi.

Makalede de araştırmanın, sağlıklı uyku düzeniyle kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkinin daha fazla incelenmesinin gerektiğini gösterdiği yazıldı.

Çalışmada yer almayan klinik psikolog Michael Grandner ise şöyle konuştu:

Bulguların nedeni, şekerlemenin kendisinin zararlı olmamasına rağmen, gündüz uyuyan birçok kişinin gece uykusuzluk çekmesi olabilir. Geceleri kötü uyku çekmek, sağlığın kötüleşmesiyle ilişkili. Şekerleme bunu telafi etmeye yetmiyor.

Öte yandan düzenli şekerleme yapan kişilerin çoğunun sigara içtiği, her gün içki içtiği ve uykusuzluk çektiği belirlendi.

Araştırmayı yorumlayan uyku uzmanı Dr. Raj Dasgupta, "Bu faktörlerin çoğu, bir kişinin uyku kalitesini ve miktarını etkileyebilir. Yetersiz uyku, güç içinde aşırı şekerlemeye neden olabilecek gündüz yorgunluğuna yol açar" dedi.

Bazı kişiler için şekerlemenin uyku bozukluğu hakkında bir uyarı olduğuna inanıyorum.

Independent Türkçe, CNN International, Science Alert

Derleyen: Uğurcan Yıldız