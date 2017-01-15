EHLİYETİ YOK AMA YOLLARDA!

Yönetimindeki otomobiliyle park halindeki araca çarpan 20 yaşındaki sürücü, olay yerini terk etti

Mehmet KARA

Başkent Lefkoşa’da, park halindeki araçlara çarpıp polisi beklemeden olay yerini terk etmek adeta moda haline geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayların bir benzeri, dün sabah saatlerinde yaşandı.

Ortaköy’de, dün sabah saat 08.00 sıralarında yönetimindeki otomobiliyle park halindeki araca çarpan 20 yaşındaki sürücü, ehliyeti olmadığı için olay yerini terk etti.

Kaza ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Lefkoşa Trafik Şube’de görevli yapan tahkikat amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi, sürücü ile konu aracı bir saat gibi kısa bir sürede tespit etti.

Kıbrıs