YOLU GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA ARABA ÇARPTI!

Dr Fazıl Küçük Bulvarında, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ahmet Barut’a otomobil çarptı

Mehmet KARA

Başkent Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ahmet Barut’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Barut’un sağ kalçası kırıldı.

Dün saat 14.50’de meydana gelen kazada, ihbar üzerine harekete geçen, “112 sağlık ekipleri” kısa sürede olay yerine intikal etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kiralık araç orta refüje savruldu

Yürekleri ağza getiren kazada kiralık araç, orta refüje savruldu.

İddiaya göre, kaza sonrası büyük bir şok yaşadığı ileri sürülen 26 yaşındaki Nijerya uyruklu sürücü Nhomachi Orluwene, başka bir araçla olay yerini terk etti. Kısa süre sonra tespit edilen sürücünün tutuklandığı öğrenildi.

Trafik Şube ekipleri, kaza mahallinde detaylı inceleme yaptı. Kazalı araç, incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kıbrıs