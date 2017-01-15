15 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Günün ilk yarısında sevdiklerinizle ve çocuklarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Öğle sonrasında başkalarına yardımcı olmak gerekebilir. .
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Günün ilk yarısında ailevi işler daha çok zaman alabilir. Daha sonraki saatlerde kişisel konularda daha yaratıcı ve keyifli olabilir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Günün ilk yarısında konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Bugün aynı zamanda evle de yakından ilgilenebilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Günün ilk yarısında parasal konular üzerinde daha çok durabilirsiniz. Bugün ziyaretler, konuşmalar da sıklaşabilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Günün ilk yarısında kişisel konularda daha hassas olabilirsiniz. Öğle sonrasında elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye bakın.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Günün ilk yarısında kafanızda pek çok soru işareti olabilir. Ancak daha sonra kişisel konularda daha etkin olabileceksiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Günün ilk yarısında düşüncelerinizde daha net olmakla birlikte, öğle sonrasında bazı hassasiyetler ve kararsızlıklar gündeme gelebilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Günün ilk yarısında evle ve güvenlik işleri ile ilgilenmek zaruri olabilir. Öğle sonrasında başkalarından destek bulabilirsiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Günün ilk yarısında sevdiklerinizle daha çok şey paylaşabilirsiniz. Daha sonraki saatlerde tamamlanması gereken sorumluluklar ortaya çıkabilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Günün ilk yarısında sizi huzursuz edebilecek bazı endişeler söz konusu olabilir. Öğle sonrasında keyif veren konulara zaman ayırmak mümkün.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Günün ilk yarısında bakış açınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha pozitif kılmaya ve endişelerden uzak durmaya bakmalısınız.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günün ilk yarısında hala tamamlanması gereken işler olabilir. Öğle sonrasında eşinize ve ortaklaşa konulara daha çok yönelebilirsiniz.
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