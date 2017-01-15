15 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk yarısında sevdiklerinizle ve çocuklarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Öğle sonrasında başkalarına yardımcı olmak gerekebilir. .

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında ailevi işler daha çok zaman alabilir. Daha sonraki saatlerde kişisel konularda daha yaratıcı ve keyifli olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Günün ilk yarısında konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Bugün aynı zamanda evle de yakından ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün ilk yarısında parasal konular üzerinde daha çok durabilirsiniz. Bugün ziyaretler, konuşmalar da sıklaşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günün ilk yarısında kişisel konularda daha hassas olabilirsiniz. Öğle sonrasında elinizdekileri daha iyi değerlendirmeye bakın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk yarısında kafanızda pek çok soru işareti olabilir. Ancak daha sonra kişisel konularda daha etkin olabileceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Günün ilk yarısında düşüncelerinizde daha net olmakla birlikte, öğle sonrasında bazı hassasiyetler ve kararsızlıklar gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Günün ilk yarısında evle ve güvenlik işleri ile ilgilenmek zaruri olabilir. Öğle sonrasında başkalarından destek bulabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Günün ilk yarısında sevdiklerinizle daha çok şey paylaşabilirsiniz. Daha sonraki saatlerde tamamlanması gereken sorumluluklar ortaya çıkabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Günün ilk yarısında sizi huzursuz edebilecek bazı endişeler söz konusu olabilir. Öğle sonrasında keyif veren konulara zaman ayırmak mümkün.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün ilk yarısında bakış açınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha pozitif kılmaya ve endişelerden uzak durmaya bakmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günün ilk yarısında hala tamamlanması gereken işler olabilir. Öğle sonrasında eşinize ve ortaklaşa konulara daha çok yönelebilirsiniz.