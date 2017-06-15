EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI!

Ehliyetsiz ve dikkatsiz sürücünün kullandığı arabanın çarptığı 79 yaşındaki bisikletli Mehmet Cafer ağır yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Suriçi bölgesinde, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonucu, 79 yaşındaki Mehmet Cafer’in bel kemiğinde kırık meydana geldi. Talihsiz adam Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, ortopedi servisinde tedavi altına alınırken, ehliyeti olmadığı belirlenen Nijerya uyruklu 21 yaşındaki sürücü Sodiq Olushola Muritala, polis tarafından tutuklanarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında, Suriçi bölgesinde, Canbulat İlkokulu önünde meydana geldi.

Yönetimindeki PH 435 plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde seyreden 21 yaşındaki Nijerya uyruklu sürücü Sodiq Olushola Muritala, yol kenarında bisikleti ile birlikte seyretmekte olan 79 yaşındaki Mehmet Cafer’e bisikletinin arka kısmında çarptı.

Talihsiz adam çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, Nijerya uyruklu sürücünün kullandığı araç yolun solunda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Hayati tehlikesi yok

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alınan Cafer’in bel kemiğinde kırık tespit edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı belirlenen Nijeryalı sürücü ise polis tarafından tutuklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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