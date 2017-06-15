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İLKOKUL VE ANA OKULLARDA KARNELER DAĞITILDI

İLKOKUL VE ANA OKULLARDA KARNELER DAĞITILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokul ve ana okullarda öğrenim gören yaklaşık 23 bin öğrenci bugün karne aldı.

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23 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokul ve ana okullarda öğrenim gören yaklaşık 23 bin öğrenci bugün karne aldı.

Öğrencilerin 3 aylık yaz tatili 14 Eylül’de sona erecek.  2017-2018 öğretim yılının ilk ders zili 15 Eylül Cuma günü çalacak.

2017-2018 öğretim yılı için öğrenci kayıtları, 6, 7, 8 Eylül tarihlerinde olacak. Kayıtlar 3 gün sürecek.

YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞRENCİ İLKOKULDAN MEZUN OLDU

Bu arada Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 4 bin öğrenci “İlkokul Tamamlama Belgesi” alarak ilkokuldan mezun oldu.

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