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EL BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU!

EL BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU!

El bilekleri ile vücudunun muhtelif yerleri kesilmiş bulundu...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 1.4.2019 tarihinde, saat 20:20 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Howord Melton BETTELEY (E-67), Umut Sokak üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Howord Antlow BETTELEY’in el bilekleri ile vücudunun muhtelif yerlerini kesmek suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.

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