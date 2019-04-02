EL BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU!
El bilekleri ile vücudunun muhtelif yerleri kesilmiş bulundu...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 1.4.2019 tarihinde, saat 20:20 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Howord Melton BETTELEY (E-67), Umut Sokak üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Howord Antlow BETTELEY’in el bilekleri ile vücudunun muhtelif yerlerini kesmek suretiyle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Howord Melton BETTELEY, ölü bulunma, intihar şüphesi
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