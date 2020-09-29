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El-Sen bugün Teknecik’te eylem yapacak

El-Sen bugün Teknecik’te eylem yapacak

El-Sen bugün Teknecik’te eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi. El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, saat 10.00’da gerçekleştirilecek eyleme Sendikal Platform da destek verecek.

Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jenaratör olmasına rağmen şu anda dört tanesinin hizmet verdiğini bildirdi. Özkıraç, Kıb-Tek’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun arızalı jenaratörlerin tamiri konusunda adım atmadığını savundu. 

BRTK

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