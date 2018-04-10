ELEKTRİK KESİNTİSİ İPTAL EDİLDİ!

Çukurova Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kıb-Tek Bölge Amirliği yaptığı açıklamada, bugün 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacağı ve Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı bölgeleri ile bölgedeki tesis ve su motorları’na elektrik verilmesine engel olacağı açıklanan çalışmanın kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.