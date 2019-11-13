ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

Güneşköy Ağıllar bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.