ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
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Güneşköy Ağıllar bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Güneşköy Ağıllar bölgesi, elektrik kesintisi
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