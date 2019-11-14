14 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Etrafınızdaki insanların fikirlerinizi desteklediğinizi görüyorsunuz. Bu kişiler iş arkadaşınız olmasa bile söylediklerine kulak vermenizde fayda var. Yaptığınız işlere dışarıdan bir gözün bakması da önemlidir, bunu unutmamalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Partnerinizle olan ilişkinizde kendi içinize kapanmaya başlamış gibisiniz. Karşınızdaki kişiyle konuşmak, iletişim kurmak, bir ilişki için en önemli şeylerin başında gelir. İçinizden geçenleri partnerinizle paylaşın ve onun ne düşündüğünü öğrenin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hazırladığınız projeler için yeni fikirler üretmekte zorlanmayacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalar da ufkunuzu açacak. Aklınıza gelenleri not etmeyi unutmayın!

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün insanların size olan güveni çok yüksek; onları hayal kırıklığına uğratmamaya çalışın. Elinizden gelenin en iyisini yapın ama mükemmel olmak için de kendinizi heba etmeyin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün akşam saatlerine doğru kapınızın çalmasına hazır olun. Davetsiz misafirleriniz olabilir. Ama her zamanki güler yüzlülüğünüz ve sıcakkanlılığınızla muhteşem bir ev sahipliği yapacaksınız!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş yerinizde karşılaşacağınız aksilikleri kolayca atlatmak için duygusal tarafınızı ve endişelerinizi bir kenara koymalısınız. Karşınıza çıkan sorunları çözmek için en mantıklı yöntemleri bulup uygulamaya başlayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Güne pozitif başlamanız etrafınızdaki insanları da güzel etkiliyor. Partneriniz ve iş arkadaşlarınız sizinle birlikte olmaktan çok memnun. Çevrenize pozitiflik yaymanız bulunduğunuz ortamlardaki aksiliklerin şiddetini de azaltmaya yardımcı oluyor.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün alacağınız bir haber sizi mutluluktan havalara uçuracak! Hatta yerinizde durmakta zorlanacaksınız. Güzel haberi paylaşmak için sevdiklerinizin yanına koşacaksınız. Birlikte güzel bir akşam geçirmek mutluluğunuza mutluluk katacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün oldukça yaratıcı olduğunuz bir gün. Adeta fikirler kafanızda uçuşuyor. Bunun haricinde size ulaşması gereken ve hala elinize geçmemiş paraya muhtemelen bugün kavuşacaksınız. Bunun mutluluğuyla gereksiz harcama yapmaktan kaçının.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bu hafta iş yerinizde güçleri elinizde tuttuğunuz bir haftaydı. Hedeflediğiniz şeyleri ya başardınız ya da elde etmenize çok az kaldı. Çalışmaya devam edin ve hedefinize ulaşın!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Partnerinize güvenemediğinizi düşünüyor olmalısınız. Tartışmalarınızda susmayı tercih ediyor ve karşı tarafa açık bir şekilde sizi üzenlerin ne olduğunu anlatamıyorsunuz. Öncelikle kendinize dürüst olun ve sizi neyin yaraladığını fark edin. Sonrasında bunu partnerinizle paylaşın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İnsanların sizi yeterince önemsemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Böyle düşünmek yerine neler yaşadığınızı ve bunların size ne hissettirdiğini çevrenizdekilerle paylaşın. Böylelikle rahatlamış olacaksınız.