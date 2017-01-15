ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGIN ÇIKARDI

Hamitköy’de, bir evin yatak odasında, prizde unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı.

Mehmet KARA

Dün gece saat 22.00 sıralarında, üç katlı bir apartmanın 6 no’lu dairesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğin yaşanmasına enden oldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

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