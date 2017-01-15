İKİSİ DE HÜCREYE!

29 yaşındaki Opemipo Ayankoya, arkadaşı Tadiwa Clive Vito’nun kimliği ile araç kiraladı. Kaza yapınca yakalandı

Emine UYSAL

Mahkeme tarafından daha önce ehliyeti alınan 29 yaşındaki Opemipo Ayankoya, arkadaşı Tadiwa Clive Vito’nun kimliği ile araç kiraladı. Kaza yapınca yakalandı.

Opemipo Ayankoya da Tadiwa Clive Vito da tutuklanarak, hücrelere yerleştirildi.

“Başkasının kimliğine bürünme” ve “Yalan beyanla kayıt temini” suçlamasıyla gözaltına alınan Opemipo Ayankoya Cuma günü, Tadiwa Clive Vitoise dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık olarak Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Bayır’ı dinletti.

Bayır, zanlı Opemipo Ayankoya’nın, zanlı Vito’nun bilgisi ve yardımı ile kendi adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini kendisininmiş gibi Yavaşoğlu Trading LTD. Direktörü olan Ali Dana Yavaşoğlu’na vererek, arkadaşının kimliğine bürünüp, beyanla, bir iş yerinden kendi adına NZ 708 Z plakalı araç kiraladığını aktardı.

Polis memuru Mehmet Bayır, zanlı Tadiwa Clive Vito’nun, arkadaşının kiralık araba sözleşmesini temin etmesini sağlamak, başkasının kimliğine bürünmek ve yalan beyanla kayıt temin etmek suçlarını işlemesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Opemipo Ayankoya’nın 13 Ocak’ta mahkemeye çıkarılıp, aleyhine üç günlük tutukluluk emri alındığını belirten Bayır, zanlı Vito’nun tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Vito: Sınavlarımı kaçırmak istemiyorum

Mahkemede söz alan zanlı Tadiwa Clive Vito, “Sınavımı kaçırdım. Tutuklu kalmak istemiyorum. Kaçmayacağım” dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı Vito’nun tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs