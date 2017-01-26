'ELLERİMİ BAĞLADI, PENSE SAPIYLA TECAVÜZ ETTİ!'

Kıskançlık kriziyle banka müdürüne cinsel tecavüzde bulunan Ömer Çalıcıoğlu ve onun suç ortağı olan eşiyle ilgili davada müşteki T.E. yeminli şahadet verdi ve yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, kıskançlık kriziyle akrabası olan bir bankanın şube müdürünü,

eşini kullanarak Güvercinlik'teki kiliseye çağırıp, darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunan Ömer

Çalıcıoğlu ve suç ortağı eşiyle ilgili davaları görüşmeye devam ediyor.

Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’den oluşan Gazimağusa Ağır

Ceza Mahkemesi’nin baktığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz,

sanıklar ve sanıklar adına Avukat Özkul Özdevrim hazır bulundu.

Dünkü celsede, Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in tanığı olan meselenin müşteki konumundaki T.E. yeminli şahadet verdi ve sanıkların avukatı tarafından sıkı bir istintaka tabi tutuldu.

“Ruhum çok yara aldı”

Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan T.E. , her iki sanıktan da şikayetçi olduğunu belirttikten sonra, “Bedensel yaram ne ki? Ruhum yara aldı. Pense sapıyla ellerim bağlı vaziyette taciz edildim” dedi.

Sanık Ömer Çalıcıoğlu’nun tehditlerine maruz kaldığı için korktuğunu da anlatan müşteki, şöyle devam etti:

“Kızımla tehdit edildim. Korkumdan sustum. Rahme Çalıcıoğlu ile ilişkim Türkiye’de başladı, daha sonra bitmesini istedim. Aralık sonunda bitti. Ömer beni üç kez tabancayla tehdit etti. Benden para istedi, verdim. Olay günü Rahme, hileyle beni olay yerine çağırdı. Çektiğimi ben bilirim. İşkence gördüm. Ruh yaram hepsinden büyük. Nasıl unutabilirim? Olay sonrası eve gittim. Anlım şiş, gözlüklerim yok, pantolonum yırtık. Eşim beni gördü. Kızımın eve gelmesini bekleyip, yaşadıklarımı Gökay Karagil’e anlattım.”

Sanık avukatı: Senaryo

Sanıkları savunan Avukat Özkul Özdevrim ise, müşteki tanığa birçok iddiada bulunarak, tüm anlattıklarının bir senaryodan ibaret olduğunu ileri sürdü.

Avukat Özkul Özdevrim, müştekiye, “olay yerine kendi isteğinizle gittiniz. Sizi hile ile çağırmadılar. Ortada ne silah, ne değnek ne de pense vardı. Tüm bunları Rahme Çalıcıoğlu ile olan ilişkinizi örtbas etmek için, eşinize kendinizi acındırmak için uydurdunuz. Kurguladınız” diye iddialarda bulundu.

Müşteki de cevaben, kurana el bastığını, ailesinin rezil olması pahasına doğruları söylediğini, elleri arkasına bağlı vaziyette darp edilip taciz edildiğini yineledi.

Mahkeme, davayı, kaldığı yerden devam edilmek üzere 3 Şubat 2017’ye erteledi.

Kıbrıs