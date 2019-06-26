EMEKLİ ÖĞRETMENDEN KHYD'YE KİTAP BAĞIŞI

Emekli sınıf öğretmeni İsmail Kozansoy, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD), kendi hazırladığı İngilizce, Türkçe ve Matematik sorularının yanı sıra İngilizce öğrenmeye yönelik 4 bin civarında kitap bağışladı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, bağışın dernek için büyük bir katkı olduğunu dile getirdi. Kocaismail, “Güzel yüreğiyle ve mütevaziliğiyle dikkat çeken emekli sınıf öğretmeni İsmail Kozansoy’un bağışlamış olduğu eğitim kitaplarının satışıyla, hastaların tedavi masrafları karşılanacak” dedi.

İsmail Kozansoy da konuşmasında, kanser hastalarına bir faydası dokunduysa, çok mutlu olacağını söyledi.

BRTK/TAK