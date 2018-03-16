Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Mart 2018 dolar - euro-sterlin fiyatları)

Haftanın son işlem gününe başlarken euro ve sterlin rekor seviyelerden döndü, dolar 3,90 sınırında.

Dolar dün TL karşısında 3,9054'e kadar çıkmış ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini görmüştü. Euro ve sterlin de sırasıyla 4,8238 ve 5,4562 ile Türk Lirası karşısında tarihi zirvelerini görmüştü.

TL üzerinde satış baskısına neden olan tahvil faizlerinde ise yukarı yönlü seyir sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,82'de, 2 yıllık tahvil faizi de 13,93'te yer alıyor.

Diğer taraftan dolar endeksi yeniden 90 sınırını aştı ve bu seviyenin hemen üzerine geldi.

Uzmanlara göre, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Uzmanlar, Fed'e ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.