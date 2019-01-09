EMEL SAMİOĞLU'NA ÖDÜL

Kıbrıslı Türk Ressam Emel Samioğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması’nda, plastik sanatlar dalında ödüle layık görüldü.

Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) , kuruluşunun 14. yılında düzenlediği 8. Uluslararası Ankara Resim Sergisi açılışı ve 2019 Plastik Sanatlar Ödül Töreni Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ödül töreni ve sergi açılışına, Türkiye Büyük Millet Meclis Eski Başkanlarından Köksal Toptan, üst düzey davetliler, sivil toplum kuruluşları başkanları sanatçılar ve sanatseverler katıldılar.

Ressam Emel Samioğlu, yanı sıra plastik sanatlar dalında diğer ödüller, Ressam İbrahim Balaban, Prof .Dr. Nüzhet Kutluağ, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Bedri Karayağmurlar ve Ressam Nurgül Eren’e verildi.

Emel Samioğlu’na ödülünü SAKÜDER Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Çoksever takdim etti.

Sergide yurtiçi ve yurtdışından 130 ressamın ve sanatçının 490 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan eserler Saküder Kültür Yayınları’ndan katalog kitap olarak yayınlandı. Aynı zamanda yayınlanan bu katalog kitaplar Türkiye Geneli Milli Kütüphaneler, üniversiteler ve okuma evlerine kaynak kitap olarak gönderilecek.

Sergi, 15 Ocak tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gezilebilecek.