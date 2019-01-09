HORTUM MADDİ ZARARA YOL AÇTI

Yenierenköy’de meydana gelen hortum maddi hasara neden oldu…

Hortum nedeniyle bazı evlerin depoları uçarken, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik ile telefon direkleri zarar gördü.

Hortum nedeniyle bir mandıra da çökerken bazı hayvanlar telef oldu…

Bölgede yaşayan ve deposu uçan bir vatandaş yaşadıkları korku dolu anları BRT’ye anlattı…

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da dün etkili olan hortumun bölgede maddi hasarlara yol açtığını kaydetti.

Yeşilırmak, mağdur olan vatandaşların yetkililer tarafından tazmin edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilırmak, dün gece bölgede dolu ve kar yağışı da gerçekleştiğini ve bazı yolların kapandığını dile getirerek, belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu yolların kısa sürede açıldığını sözlerine ekledi.