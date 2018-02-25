EMRE ÖZGÜR ARTIK TUTUKLU

Aldığı ihbarı değerlendiren narkotiğin baskın düzenlediği evde uyuşturucu ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki akşam aldığı bir ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri, Emre Özgür isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda zanlının üzerinde yapılan aramada yarım gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Emre Özgür, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklama talebi ile dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 23 Şubat 2018 tarihinde, aldıkları bir ihbarla zanlı Emre Özgür’ün ikametgahına gittiklerini ve zanlıyı ikametgahta tespit ederek üzerinde arama yaptıklarını söyledi.

Zanlının üzerinde yapılan arama sonucu, giymekte olduğu pantolonunun cebinde, beyaz kağıda sarılmış halde yarım gram uyuşturucu madde bulduklarını belirten Derman, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında, 1 gram olarak satın aldığını kendilerine aktardığını ifade etti.

3 gün tutuklu

Soruşturmanın henüz yeni başladığını bildiren Derman, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi

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