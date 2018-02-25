KSP: KIBRIS SULARINDAKİ GERGİNLİĞE KARŞIYIZ

Kıbrıs Sosyalist Partisi Kıbrıs sularındaki gerginliğe karşı olduklarını açıkladı.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, Kıbrıs, Türkiye, Suriye, Irak ve genel olarak tüm Dünya emekçilerine çağrımızdır; Dünyamızda emperyalist paylaşım uğruna giderek artmakta olan savaşların karşısında durun! Halklar arasında çözümlenemeyecek hiçbir sorun yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Biz Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Afrin’deki savaşa da, Kıbrıs sularındaki gerginliğe de karşıyız. Bu savaşlardan halk kitlelerinin yararına hiç bir fayda gelmez.” denildi.