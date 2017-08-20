BELALI TANIK
Belalı Tanık
Yapımı :2017 - ABD
Tür :Aksiyon , Komedi
Süre:118 Dak.
Yönetmen :Patrick Hughes
Oyuncular :Ryan Reynolds , Samuel L. Jackson , Salma Hayek , Gary Oldman , Elodie Yung
Seslendirenler :Harun Can , Selçuk Kıpçak , Oğuz Toydemir , Bilge Can Göker , Özlem Altınok
Senaryo :Tom O'Connor (i)
Yapımcı :David Ellison , Mark Gill
Film Özeti
Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce (Ryan Reynolds), daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i (Samuel L. Jackson) Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.