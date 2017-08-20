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BELALI TANIK

BELALI TANIK

Belalı Tanık

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Yapımı :2017 - ABD

Tür :Aksiyon ,  Komedi

Süre:118 Dak.

Yönetmen :Patrick Hughes

Oyuncular :Ryan Reynolds ,  Samuel L. Jackson ,  Salma Hayek ,  Gary Oldman ,  Elodie Yung

Seslendirenler :Harun Can ,  Selçuk Kıpçak ,  Oğuz Toydemir ,  Bilge Can Göker ,  Özlem Altınok

Senaryo :Tom O'Connor (i)

Yapımcı :David Ellison ,  Mark Gill

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Film Özeti

Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce (Ryan Reynolds), daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i (Samuel L. Jackson) Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

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