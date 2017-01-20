EMZİREN ANNELER DİKKAT! EMZİRME DÖNEMİNDE...

Emzirmenin önemi artık herkes tarafından biliniyor. İlk 6 ay sadece anne sütü bebek gelişimi ve sağlığı için çok önemli. Peki bu emzirme döneminde anne nasıl beslenmeli?

Annenin yedikleri süt ile bebeğe geçer, eğer anne yanlış beslenirse bebek buna bağlı olarak huzursuzluk, gaz, şişkinlik gibi problemler yaşayabilir. Emziren annelerin diğer bir sorunu ve endişesi de yetersiz süttür.

Diyetisyen Selin İnal, süt arttırmak ve hem anne hem bebek sağlığı için emziren annelere beslenme önerilerinde bulundu;

- Süt arttırmak için bol su tüketin. Sütü en iyi arttıran besinler sıvılardır. Sıvı olarakta su en iyi tercihtir. En az 10-12 su bardağı su tüketin.

- Rezene çayı için. Rezene hem süt arttırıcıdır hem de gaz problemini engeller. Emziren anneler şekersiz rezene çayı tercih etmeli ve gün içerisinde tüketmelidir.

- Yemeklerinize kimyon ekleyin. Özellikle sezaryen doğumdan sonra oluşan gaz sorunu için kimyon çok yardımcıdır. Anne sütü bebeği de etkilediği için şişkinlik ve gaz sorununa iyi gelecektir.

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler de süt arttıran besinlerdir. Gaz yapmaması açısından ilk 1 hafta çiğ sebze tercih etmemeniz daha iyi olacaktır. Sonrasında da sizde gaz yapıyorsa pişmiş olarak tüketmeniz daha iyi olacaktır.

- Süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından önemlidir. Eğer süt sizde gaz yapıyorsa laktozsuz süt veya oda ısısında yoğurt tercih edebilirsiniz.

- Her gün 1 adet yumurta tüketin. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır. Emzirme döneminde annenin enerji ve protein ihtiyacı artar. Bu dönemde en kaliteli protein olarak yumurtayı eksik etmeyin.

- Şekerli gıdalar süt arttırmaz. Halk arasında sütü arttırmak için bilinen şerbetler, tatlılar sütünüzü arttırmaz. Şekerden bütün sağlıklı insanlar kadar kaçınmanız gereklidir.

- Son olarak diyet yapmayın. Emzirme döneminde bir diyetisyene danışmadan diyet yapmayın. Emzirme süresince zaten vücudunuz fazladan enerji harcar ve kilo verirsiniz. Bu dönemde yapacağınız bilinçsiz diyetler eksik, sağlıksız beslenmeye neden olabilir. Bunun sonucunda sütünüz yetersiz kalabilir veya sütünüzün kalitesi azalabilir