EN ÇOK YAĞIŞ GİRNE BOĞAZ’A

Girne’ye bağlı Boğaz, metrekareye 19 kg ile en fazla yağış düşen bölge oldu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede yaptığı ölçümlere göre, Boğaz’a 19, Girne’ye 18, Esentepe’ye, 16, Alsancak, Selvilitepe ve YDÜ’ye 15, Alevkaya’ya 14, Kaleburnu, Lefkoşa ve Zaferburnu’na 13, Dipkarpaz, Kozanköy, Serdarlı’ya 12, Çamlıbel, Tatlısu ve Yeşilırmak’a da metrekareye 11 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 9 kg arasında yağış kaydedildiği belirtildi.