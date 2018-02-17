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En çok yağış Lefke’ye düştü…

En çok yağış Lefke’ye düştü…

Meteoroloji Dairesi açıkladı

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın 38 kg/m² ile Lefke’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre Lefke’yi 32 kg/m² ile Yeşilırmak, 31 kg/m² ile Gemikonağı, 28 kg/m² ile Kalkanlı, 25 kg/m² ile Güzelyurt takip etti. Kozanköy’de 20 kg/m²’lik yağış tespit edilirken, diğer bölgelerde 20 kg/m²’nin altında yağış oldu.

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