ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DEREBOYU'NDA KORTEJ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Dereboyu’nda etkinlik düzenlendi..

Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, ış ve sosyal yaşamda aktif rol alınması gibi konularda farkındalık amaçlayan etkinlikte konuşmalar, müzik dinletisi ve çeşitli etkinlikler yer aldı..

LTB Engelli Konseyi’nden Çelen Cağansoy, toplum içinde birbirimizi anlamak ve tamamlamak zorundayız diyerek, eğitim ve sosyal yaşamın ilerlemesi açısından yapılması gerekenler olduğunu soyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu , tüm engelleri ortadan kaldırmak adına yapılması gerekenleri yapmaya hazırız dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise, devlet olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışma ve düzenlemeleri yapma konusunda irade ortaya koyduklarını ifade ederek, sivil toplum örgütleriyle ve halkın duyarlılığıyla tüm medeni ülkeler gibi KKTC’de de uygarlık anlayışını hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.

Müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle devam eden program balon uçurma etkinliğiyle son buldu.