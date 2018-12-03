"ENGELLİLERİN HAKLARINA SAHİP ÇIKIN!"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engelli haklarına sahip çıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kamu-Sen Engelliler Komitesi Başkanı Burak Tuna, Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Kamu-Sen’de düzenlediği basın toplantısında, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı unsurların ve eşit hak sağlayacak düzenlemelerin eksik olduğunu söyledi.

Burak Tuna, engelli statüsüyle kamuda istihdam edilenlerin üst düzey yönetici olmasının önünü açacak yasa taslağının Meclis komitesinde beklediğini, ivedi olarak görüşülüp hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti.

Kamusal çok katlı binaların girişlerinde asansör ve giriş rampası bulundurulması konusunda hassasiyet gösterilmesini beklediklerini de kaydeden Tuna, engelli araç park yerlerine park eden engelli işareti taşımayan araç sürücülerine caydırıcı cezalar uygulanmasını da talep etti.

Tuna, “Biz engellilerin değil haklarının korunmasını talep ediyoruz” dedi.