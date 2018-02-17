“ENKAZI” TÜZÜK TEMİZLEYECEK

Seçim öncesi, inşaatzedelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanan tüzük, yeni hükümeti bekliyor. Adı "dolandırıcılıkla" anılan Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut ve benzer durumdaki yabancı yatırımcıların mal varlıklarına el konulup, satılması ve yarattığı mağdurların zararının karşılanması için tüzük hazırlandı.

Ceren ÖZBİL

Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de ardında yüzlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan ve önceki hafta İstanbul’da bir çay bahçesinde yakalanan Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut, yargıç huzuruna çıkarılarak cezaevine gönderilirken, gözler, ülkemizdeki mağdurların durumuna çevrildi.

Bulut’un Türkiye'de tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, "KKTC'de yarattığı mağduriyeti gidermek için nasıl bir çalışma yapılıyor? “sorularını yeniden gündeme taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Temel Bulut ve benzer durumda olan yabancı yatırımcıların vatandaşlıklarının iptal edilebilmesi ve ülkedeki mal varlıklarına el konulup, bu mal varlıklarının satılmasıyla da mağdurların zararının karşılanabilmesi için bir tüzük hazırlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan bu tüzük, seçim nedeniyle Bakanlar Kurulu’nda görüşülemedi. Yeni hükümetin belirlenmesinin ardından söz konusu tüzüğün, Bakanlar Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

Benzer senaryolar daha önce de yaşandı...

Ülkede Bulut İnşaat'ın yarattığı mağduriyeti daha önce yaşatan başka yabancı firmalar da oldu. "Olivia", "Herpa", "Gary Robb" vakalarında da yine benzer senaryolar tekrar etti.

Ancak tüm bunların yaşanmasına rağmen, ülkeye gelen yabancı yatırımcılara bir türlü "teminat gösterme" şartı getirilmedi.

Bulut İnşaat KKTC'ye 2012'de geldi...

2012 yılında büyük kampanyalarla KKTC'ye gelen Bulut İnşaat, herkese "çok uygun koşullara" ve "çok uygun fiyatlara" ev vaat etti.

Ev sahibi olmak isteyen birçok kişi ise varını yoğunu satarak, Bulut İnşaat’ın yapacağı 800 konutluk siteden ev almak için başvurdu.

Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen o evler bir türlü bitmedi. Bazısının inşaatına hiç başlanmadı, bazıları ise yarım inşaat olarak kaldı.

Bulut İnşaat sadece, başka bir inşaat şirketinden yarım inşaat olarak satın aldığı evleri tamamlayıp sahiplerine verdi. Ancak orada da ev sahipleri koçanını alamadı.

Yol bile yapılmadı

Temel Bulut ayrıca Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde bulunan Evviva Lavinium sitesinden ev alanlara, Lefkoşa'ya ulaşımlarını kolaylaştırmak için yonca kavşak yapılacağı sözünü de verdi.

Ancak yonca kavşak da bir türlü yapılmadı. Koçan alamasalar da evlerine taşınma şansı bulan Temel Bulut mağdurları, yol mağduru oldu. Evviva Lavinium sitesinden Lefkoşa'ya gitmek isteyen mağdurlar, Dikmen içinden geçiş yaparak kilometrelerce yol fazla kat etmek zorunda kalıyor.

Gürcafer: Yaklaşık 300 kişi evini alamadı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bulut İnşaat Direktörü Temel Bulut'un KKTC'de 800 konutluk bir site yaptığını ve bu siteden ev alan yaklaşık 300 kişinin evlerini alamayıp mağdur olduğunu anlattı.

Konuyu daha önce Temel Bulut ile de görüştüklerini kaydeden Gürcafer, Bulut'un bu inşaatların tamamlanması için kendilerine söz vermesine rağmen sözünü tutmadığını ifade etti.

Gürcafer, ardından da Temel Bulut'a bir türlü ulaşamadıklarını belirtti ve "birileri şu anda onun adına ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak sağlıklı değil" dedi.

“Yeniden gündeme taşıyacağız”

Ülkede yarım bıraktığı inşaatlarla ardında mağdurlar ordusu bırakan tek kişinin Temel Bulut olmadığını hatırlatan Gürcafer, Herpa ile Gary Robb olaylarını anımsattı.

Gürcafer, bu sorunun çözülmesi için eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu ve son olarak da Hüseyin Özgürgün ile görüştüklerini kaydetti.

“Tüzük hazırlandı”

Konuyla ilgili bir tüzük hazırlandığını kaydeden Gürcafer, bu tüzüğün, ilgili kişinin vatandaşlığının iptal edilip, ülkedeki mal varlığına el konulmasını içerdiğini belirtti.

Gürcafer, ancak bu tüzüğün hazırlanmasının seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle uygulamaya konulamadığını kaydederek, bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

“Ders almasını öğrenmedik”

Yabancı bir yatırımcının buraya gelip, yap- sat modeli ev yapıp satmak istediğinde, ondan bir güvence istenmesi gerektiğini ifade eden Gürcafer, ancak bir türlü bu yaşananlardan ders alınıp, bu şartın uygulamaya konulamadığını anlattı.

Gürcafer, bu yatırımcılardan, kaynağı, ya bir bankaya, ya da güvenilir başka bir kuruma bloke etmesinin istenmesi gerektiğini belirtti.

Cafer Gürcafer, ayrıca ülkede yabancı yatırımcıya da ihtiyaç olmadığını ifade etti.

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