ERCAN HAVAALANI İNŞAATINDA BÜYÜK VURGUNU!
İki kişi tutuklandı!
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Ercan Havaalanı’nın yeni inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışan iki kişi, on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yaparak, tasarruflarına para geçirip çaldılar.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında, Meriç’te yeni havalimanı inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışan H.E.G. (E-37) ve A.T. (E-49), daha önceden iş yerinden ayrılan on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplam 112.285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip çaldılar.
Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor
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