ERCAN HAVAALANI İNŞAATINDA BÜYÜK VURGUNU!

Ercan Havaalanı’nın yeni inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışan iki kişi, on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yaparak, tasarruflarına para geçirip çaldılar.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2017-23 Mart 2018 tarihleri arasında, Meriç’te yeni havalimanı inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışan H.E.G. (E-37) ve A.T. (E-49), daha önceden iş yerinden ayrılan on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplam 112.285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip çaldılar.

Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor