ABD, Philidelphia'da siber güvenlik analisti olarak çalışan Lucy isimli genç kadın, boş zamanlarında bebek gibi yaşadığını iddia etti. Bebek bezi takmanın ve emzik kullanmanın kendisini daha iyi hissettirdiğini söyleyen 28 yaşındaki Lucy, bunu nasıl fark ettiğini ve nasıl yaşadığını anlattı.

ABD'den kendini Lucy olarak tanıtan 28 yaşındaki genç kadın, boş zamanlarında bebek gibi yaşıyor. Bebek bezi takmaktan ve emzik kullanmaktan keyif aldığını söyleyen Lucy, bebek bezleriyle ilgilendiğini dokuz yaşındayken, kız kardeşi doğduktan sonra fark etmeye başladığını ve kendisini daha iyi hissettirdiği için zaman zaman kız kardeşinin bezlerinden çalıp onları giydiğini anlattı.

YALNIZ DEĞİLMİŞ

Ergenlik çağına gelip kendi araştırmasını yapana kadar kafası karışan ve yalnız olduğunu düşünen genç kadın kendisi gibi hisseden 'Yetişkin Bebek / Bebek Bezi Severler' isimli bir insan topluluğu olduğunu keşfetti.

İYİ BİR KARİYERİ VAR

İyi bir kariyeri olduğunu ama derinlerde hala küçük bir çocuk gibi hissettiğini söyleyen genç kadın, bu durumu gizli tuttuğunu söyledi. Annesinin ve sevgilisinin durumdan haberdar olduğunu belirten Lucy şu anki erkek arkadaşının yetişkin bebek topluluğuna dahi olmadığını ancak durumla barışık olduğunu ve hatta yatmadan önce kendisine peri masalları okuduğunu söyledi.

HER AY PARA HARCIYOR

Gece oluncaya dek normal tuvalet alışkanlıklarına devam ettiğini söyleyen genç kadın, bu yanının günlük hayatını, arkadaşlıklarını veya kariyerini etkilemesine izin vermemeye çalıştığını söyledi. Yaşam tarzını sürdürmek için ayda 70 - 100 sterlin harcadığını ve maliyetinin çoğunun bebek bezlerine gittiğini ekledi. Ancak Instagram için yeni kıyafetler ve tulumlar da alıyor.

'CİNSEL BİR YANI YOK'

Aldığı olumlu yorumların kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen genç kadın, bunun sadece kişiliğinin bir parçası olduğunu ve bunda cinsel bir şey olmadığını belirtti. Bazen çok fazla cinsel yorum alsa da biri gerçekten kışkırtıcı bir şey söylediğinde ya da ondan hoşlanmadığı şeyleri yapmasını istediğinde genellikle görmezden geldiğini ekledi.

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