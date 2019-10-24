ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Bir kişi hakkında yasal işlem!
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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET ETMEK
23.10.2019 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ercan Hava Limanında, S.M.T. (E-67), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 15.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Ercan Hava Limanı, para ve kambiyo yasası, aykırı hareket
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