Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KREDİ KARTINI ÇALIP...
KREDİ KARTINI ÇALIP...

KREDİ KARTINI ÇALIP...

Hırsızlık!

A+A-

HIRSIZLIK

30.09.2019 – 03.10.2019 tarihleri arasında, Girne’de H.Z.D.(K-19)’nin, Fatma SALDIZ’a ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kart ile bankamatikten 800 TL parayı çekmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.