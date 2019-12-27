ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

26.12.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ercan Hava Limanında, M.K.(E-47) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 90.000 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.