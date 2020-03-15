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Erçin: Geçiş kapılarında herhangi bir sorun yok

Erçin: Geçiş kapılarında herhangi bir sorun yok

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, geçiş kapılarında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı

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.Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yayınlanan açıklamada Erçin, BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceğinin teyit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Yurttaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, Cumhurbaşkanlığı olarak gerek BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi ve gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceği bilgisi birkaç kez teyit ettirilmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz.”ifadelerine yer verildi.

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