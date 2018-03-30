TRAFİK CEZASI GELİNCE ORTAYA ÇIKTI...

Başkasına ait aracı sahte koçanla satan Süleyman İnandım aleyhine, suçtan beş yıl sonra açılan dava sonuçlandı

Devrim DEMİR

Başkasına ait aracın koçanını sahte evrakla üzerine geçirdikten sonra, arabayı satan Süleyman İnandım hakkındaki davada karar açıklandı .“Resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından dolayı yargılanan Süleyman İnandım, 8 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Trafik cezası gelince ortaya çıktı

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanığın bir şahsa ev sattığını, o şahsın ödeme olarak sanığa birkaç çek ile aracını verdiğini ancak aracı devir etmediğini söyledi.

Söz konusu şahsın, ev taksitlerini öderken kendisine trafik cezası geldiğini, polise gittiğine ve aracının satılmış olduğunu öğrenerek şikâyetçi olduğunu kaydeden Beyoğlu, yapılan soruşturma sonucunda sanığın sahte devir formu hazırladığını, sahte imza ile hazırladığı form ile aracı bir başkasına 20 bin Sterline sattığını açıkladı.

Muhtarlık görevini kötüye kullandı

Ev satın alan şahsın tüm taksitlerini ödediğini, aracını ise geri alamadığını belirten Beyoğlu, Süleyman İnandım’ın suçu işlediği dönemde Doğanköy Muhtar Vekilliği yaptığını ifade etti.

Beyoğlu, sanığın muhtarlık görevini kötüye kullanarak, devir formu imzalayıp aracı sattığını, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti.

İnandım’ın mağduriyeti göz önünde bulunduruldu

Kararı açıklayan Beyoğlu, sanığın söz konusu suçları 2012 yılında işlediğini ancak davasının 2017 ikame edildiğini, geciken bu durumdan dolayı sanığın mağdur olduğunu ifade ederek, bunu ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Beyoğlu, sanığı yargılandığı “Resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis