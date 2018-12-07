Erhürman: Arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Çalışmaları yerinde inceleyen başbakan Tufan Erhürman arama çalışmalarının 24 saat esasıyla yoğun bir şekilde sürdüğünü, sonuç alınamaması durumunda ekiplerin çoğaltılarak arama alanının genişletileceğini söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürülüğüne bağlı ekipler gün boyu arama çalışmalarına devam etti.

Bölgede ışıklandırma yapılmasının ardından Gaye Soyutok’u arama çalışmaları gece de sürdü.

Başbakan Tufan Erhürman çalışmaları yerinde inceledi.

BRT’ye açıklamada bulunan Başbakan, arama çalışmalarının gece boyu devam etmesi için gerekli tertibatın alındığı bilgisini verdi.

Erhürman, “bölgeden su boşaltılıyor çünkü sunun bulunduğu noktada arama yapmak mümkün olmadı. Bulanık olduğu için dalgıçlarla da ulaşmak mümkün olmadı. Şimdi özel bir tertibat alındı. Hızla su boşaltılıyor. Birkaç saate kadar daha rahat bir arama ortamı ortaya çıkacak” dedi.

Başbakan Erhürman yarın öğle saatlerine kadar sonuç alınamaması durumunda ekiplerin çoğaltılarak diğer bölgelerde de arama çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve sivil savunma teşkilat başkanlığı personelinin 24 saat esası ile çok yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başbakan, Gaye Soyutok’a en kısa zamanda ulaşmayı umduklarını belirtti.