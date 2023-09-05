Rum Başkanlık Sarayı önünde yarın göçmen karşıtı protesto düzenlenecek

Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta Chlorakas ve Limasol’da yaşanan; göçmenlerin saldırıya uğradığı ve mülklerinin tahrip edildiği şiddet sahnelerinin ardından Rum protestocuların Güney Lefkoşa’ya akın etmeye hazırlandıkları belirtildi.

Rum basınına göre, yarın akşam Rum Başkanlık Sarayı önünde göçmen karşıtı protesto düzenlenecek.

Göçmen karşıtı ırkçı gruplar, kendileri için sorunun sadece Chlorakas’ta değil, Ledra caddesine, Kokkinotrimithia’ya kadar uzandığını savunuyor.

Güney Kıbrıs’taki göçmen yanlısı aktivist gruplar ise, göçmenlere ve yabancılara yarın dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Çağrıda, “Lütfen Çarşamba akşamından ertesi sabaha kadar Lefkoşa’nın merkezindeki bölgelerde yürümekten kaçının. Lütfen mümkün olduğunca kapalı mekanlarda kalarak kendinizi koruyun ve mülklerinizi korumak için önlemler alın” denildi.

Göçmen yanlısı aktivist gruplar ayrıca göçmenleri ve yabancıları “geçiş noktalarından veya yakınlarda bulunmaktan kaçınmaları” yönünde de uyardı.

Öte yandan, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden AKEL’in dün akşam Limasol’da anti-faşist protesto düzenlediği belirtildi.

BRT