ERHÜRMAN: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER YAŞAMSAL ÖNEMDE

Kanbay, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın kutlama mesajını Erhürman’a iletti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman KKTC’nin yanında ve en büyük destekçisi olacağını belirten Kanbay, yeni hükümete çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Tufan Erhürman da Kanbay ve Yıldırım’a teşekkür etti.

Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Erhürman, işbirliği içinde çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.