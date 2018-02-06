6 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Bugün kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Mücadelesini verdiğiniz konularda daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda derinlemesine inme ihtiyacı duyabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ilişkilerinizle ilgili konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Karşı tarafa kendinizi ifade etmek önemli olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. İşlerinizde iletişim büyük önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşmakta zorlanabilirsiniz. Başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. İletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Kardeşlerinizle ilişkinize dikkat edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazı işlerinize hız kazandırmak için mücadele verebilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi ifade etmek önem kazanabilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işler sizi oyalayabilir. Sorumlu olduğunuz işleri toparlamaya çalışın. Sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Bazı konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. Gün içinde kişisel konularda sizi üzebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda başarılı olmak sizin için önemli olabilir. Gün içinde bürokratik ilgili konular sizi zorlayabilir. İdealize ettiğiniz kişilerle ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizi hareketlendirmek isteyebilirsiniz ama dikkatli olmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kişisel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Alternatif yollar bulmak isteyebilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte programlar yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Kişisel konularda fazla diretmeyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizi zorlayabilir. Bazı olayları akışına bırakmanız gerekebilir. Kabullenmek sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için acele edebilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili mücadele verebilirsiniz. Hayatınızla ilgili planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek sizin için önemli olabilir. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizle ilgili etrafınızdaki insanlar tarafından desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgili dalgın olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla planlamalar için bir araya gelebilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizde idealist davranabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken konular olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işler için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alternatif planlar yapmanız gerekebilir.