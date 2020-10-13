Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre seçmenler Anayasa değikliğine “Hayır” dedi.

Oylamada Hayır diyenlerin oranı yüzde 51.39 oldu, evet diyenlerin oranı ise 48.61’de kaldı. Kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı halkoylamasında 107 bin 705 oy pusulası geçerli sayıldı.Halkoylamasında “evet” tercihi yapan seçmen sayısı 53 bin 711; “hayır” diyenler ise 53 bin 994 olarak açıklandı. 1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da hayır çıkmıştı.

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT’ye, referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esendağlı, “Dünyanın sonu değil ama 8’de tıkalı olan yargıç sayısı artacaktı. Yeni iki heyet oluşması ve çok daha fazla dava görme şansı olacaktı” ifadelerini kullandı. Yaşanan süreçte, referanduma ilişkin “manipülasyona dayalı anti-propaganda” yapıldığını savunan Esendağlı, Yargının, bu süreçte bu denli saldırıya maruz kaldıktan sonra yeniden bir referandum sürecine girmek istemeyebileceğine dikkat çekti.

BRTK