‘Gülün Ruhu’ satışa çıkıyor! Değeri 300 milyon TL

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s, eşi benzerine az rastlanır bir mücevheri daha satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Rus elmas üreticisi Alrosa’nın işçiliğinden geçen 14.83 karatlık pembe elmas ‘Gülün Ruhu’ açık artırmaya çıkarılıyor.

2017’de Rusya’da çıkarılan en büyük pembe elmaslardan biri olan mücevhere 38 milyon dolar (300 milyon TL) değer biçiliyor.

Foto: Reuters.

Renkli taşların son yıllarda süper zenginler tarafından büyük rağbet gördüğünü belirten Sotheby’s’ten Gary Schuler, “Herhangi bir boyuttaki pembe elmasın doğada oluşması oldukça nadir bir olay. Pembe elmasların yalnızca yüzde 1’i 10 karattan büyük olabiliyor” dedi.

Foto: Reuters.

Pembe elmas, hem estetik hem de nadir bulunması açısından tercih sebebi olarak gösteriliyor. Yapılan araştırmalara göre pembe, sarı, mavi ve yeşil taşlara olan talep, son 10 yılda yüzde 12 artış gösterdi.

Kaynak: sözcü.com.tr