EURO'DA BİR REKOR DAHA!

Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,82’yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi.

Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,89’un üzerinde seyrediyor. Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,82’yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi. Sterlin/TL ise 5,44 seviyesinde işlem görüyor

Dolar ve euroda yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 3,89’un üzerinde hareket ediyor.

EURODA BİR REKOR DAHA

Euro/TL‘de art arda rekorlar geliyor. Euro 4,8214 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan dö ​viz sepeti 4,3539 ile rekor düzeye ulaştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki haftaki para politikası toplantısından başlayarak bu yıl üç kez faiz artırmasını bekliyor.

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ortaya koyan dolar endeksi 89,670 ile yatay seyrediyor.

Analistler, ABD’deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 3,90’ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.