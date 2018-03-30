EVDEN SERVET ÇIKTI!

Polis ihbar üzerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Girne’deki bir ev ve arabada 544 bin TL nakit para ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri aldığı ihbarı değerlendirerek, Girne’deki bir eve operasyon düzenledi.

Evde uyuşturucu madde ele geçiren polis operasyonu genişletti. Yapılan detaylı aramada çok sayıda şirkete ait mühür ve evraklar ele geçirdi.

Polis, şuan yurt dışında olan A.Ü.’ye ait yatak odası ve arabada 544 bin TL nakit para ele geçirdi.

Operasyon sırasında evde bulunan 35 yaşındaki Bedriye Aksu, 18 yaşındaki Batuhan Ünal ve eve misafir olarak gelen 30 yaşındaki Ali Osman Karaca tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 1’er gün tutukluluk emri alındı.

Şirket mühürleri ve evraklar inceleniyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, önceki gece 21.30-23.50 saatleri arasında Girne’de bir sitede yer alan bir eve operasyon düzenlediklerini ilk aramada evde 9 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Zor, evde devam eden aramada birçok şirket mührü ve evrak ele geçirdiklerini belirtti.

Ele geçirilen mühürler ve evrakların kimlere ait olduğunun araştırıldığı kaydeden Zor, evde mahkeme emri ile devam eden aramada toplam 544 bin TL nakit para ele geçirdiklerini ifade etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Zor, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Üç zanlının bugün ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Mali Şube devrede

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım milyon TL ile ilgili Mali Şube Polisi’nin devreye girdiği öğrenildi.

Havadis