EVİN DUVARI YOLA YIKILDI!

Girne Türk Mahallesi’nde harabe ev tehlike saçıyor, sokakta oynayan çocukların can güvenliğini tehdit ediyor

Devrim DEMİR

Turizmin başkenti Girne’nin işlek caddelerinden biri olan Türk Mahallesi’nde bakımsızlıktan yola çöken evin duvarı çirkin bir görüntü oluşturdu.

Kısmen çökmüş olan evin kullanıldığı öğrenilirken, bakımsızlıktan duvarları çatlayan evin yakınlarında her gün mahallenin çocukları oyun oynuyor.

Mahalle sakinleri ise, duvarın çökmesi ile birçok kez Girne Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ancak olumlu dönüş almadıklarını öne sürdü.

Yıkılan duvarın dökülen duvar parçaları, ayrıca güzergâhı kullanan sürücülerin ve yolcuların yaşamlarını tehdit ediyor.

Havadis