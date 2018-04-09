EVİN DUVARI YOLA YIKILDI!
Csn güveenliğini tehdit ediyor!
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Girne Türk Mahallesi’nde harabe ev tehlike saçıyor, sokakta oynayan çocukların can güvenliğini tehdit ediyor
Devrim DEMİR
Turizmin başkenti Girne’nin işlek caddelerinden biri olan Türk Mahallesi’nde bakımsızlıktan yola çöken evin duvarı çirkin bir görüntü oluşturdu.
Kısmen çökmüş olan evin kullanıldığı öğrenilirken, bakımsızlıktan duvarları çatlayan evin yakınlarında her gün mahallenin çocukları oyun oynuyor.
Mahalle sakinleri ise, duvarın çökmesi ile birçok kez Girne Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ancak olumlu dönüş almadıklarını öne sürdü.
Yıkılan duvarın dökülen duvar parçaları, ayrıca güzergâhı kullanan sürücülerin ve yolcuların yaşamlarını tehdit ediyor.
Havadis
Etiketler : Girne, Türk Mahallesi, ev, duvar, yıkılma
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