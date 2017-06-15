EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde kalmakta olduğu ikametgahta yalnız yaşayan Zeki Daher (E-71), evinin oturma odası içerisinde kızı tarafından ölü olarak bulundu