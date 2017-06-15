EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
En az 3-4 ay önce ölmüş ceset!
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71 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Zeki Daher (E-71), evinin oturma odası içerisinde kızı tarafından ölü olarak bulundu
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde kalmakta olduğu ikametgahta yalnız yaşayan Zeki Daher (E-71), evinin oturma odası içerisinde kızı tarafından ölü olarak bulundu
Ceset çürümüş olduğu ve şahsın yaklaşık 3-4 ay kadar önce ölmüş olabileceği tahmin edilmektedir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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Etiketler : Zeki Daher
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