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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

En az 3-4 ay önce ölmüş ceset!

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71 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Zeki Daher (E-71), evinin oturma odası içerisinde kızı tarafından ölü olarak bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 20:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde kalmakta olduğu ikametgahta yalnız yaşayan Zeki Daher (E-71), evinin oturma odası içerisinde kızı tarafından ölü olarak bulundu

Ceset çürümüş olduğu ve şahsın yaklaşık 3-4 ay kadar önce ölmüş olabileceği tahmin edilmektedir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

 

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