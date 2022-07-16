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Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Lefkoşa’da sakin Sıla Karaca (K-17) dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Sıla Karaca’nın (K-17), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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